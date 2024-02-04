تفاصيل الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - استضاف مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 13، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

وفي البداية قال الفنان محمود حميدة، إن البعض يتعامل مع المهرجانات على أنها فرح، ونحن تعودنا إذا مات عزيز لدينا وعندنا فرح ألغيناه، مشددا على أن المهرجانات جزء مهم من صناعة السينما وليست فرحا، وأضاف: لا يجب أن ينظر داعمي المهرجانات على أنها أعمال خيرية بل إنها عملية تشاركية في الصناعة السينمائية.

من جانبه قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان، إن تقدم إليه 350 فيلما من مختلف الدول الإفريقية، ومستوى الأفلام كان جيدا للغاية، وتم اختيار الأفلام المشاركة عن طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي و صفاء الليثي.

وتابع: لدينا كتاب "السينما لها أجنحة" عن المخرج خيري بشارة يقدمه الناقد عصام زكريا، ونشرة المهرجان ويرأس تحريرها الناقد الفني زين العابدين خيري شلبي، وفي الدورة الجديدة أيضا نتذكر من اعطوا لصناعة السينما الإفريقية.

بينما قدمت المخرجة عزة الحسيني الشكر لجميع الداعمين لمهرجان الأقصر، موضحة أن المهرجان الذي يحمل هذا العام شعار "إفريقيا بكل الألوان" يعمل على محورين الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة في القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيكون هناك ورشة لصناعة الأفلام بالتليفون، وكذلك هناك ورشة لأفلام الكارتون، وأيضا ورشة للتمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وأخرى لكتابة المحتوى الإبداعي، وغيرها من الورش، وأوضحت أن المهرجان هذا العام يحتفي بعقد توأمة مع مهرجان خريبكة.

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