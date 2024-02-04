مروة ناجي: "اللي يقارن صوت أي حد بـ كوكب الشرق يبقى حرام عليه"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت المطربة مروة ناجي، إنه لا يجب مقارنة كوكب الشرق أم كلثوم بأي شخص على حد قولها.

وأضافت مروة ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية "Dmc"،:" اللي بيفكر يقارن نفسه بصوت أم كلثوم يبقى حرام عليه وإحنا مجرد تلاميذ في مدرسة كبيرة، والمفروض الناس تفرح أن في موهبة قادرة تغني بالقدرة والمواهب دي".

وتابعت:" مدرسة أم كلثوم عظيمة منذ خمسينات القرن الماضي وحققت نجاحات كبيرة للغاية، أي مطربة تجهز لحفلات بأغاني أم كلثوم تبذل مجهود كبير في البروفات والاستعدادات قبل الظهور أمام الجمهور".

وأكملت: "لازم يكون في بروفات وشغل كتير ولكن في النهاية الموهبة من عند ربنا وفي ناس تقدر تقول عندها موهبة وفي ناس بتبقى صعب تغني لأم كلثوم ومش لايق عليها وصوتها بعيد عن أداء أم كلثوم".

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