شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن الدكتور الراحل علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكيديمة الفنون، وهو ما تسبب في حزن الكثير داخل الوسط الفني، حيث كان يتمتع بالسيرة الطيبة، وحرص وقتها الدكتور أشرف زكى على مرافقة جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بكفر الشيخ، ونرصد أبرز معلومات الدكتور علاء عبد العزيز.

- هو مؤلف مسرحي مصري واستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون

- حصل على الدكتوراه في الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة

- شغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

- تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020

- كان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدا حلمك" التي أطلقها المخرج عادل حسان

- قدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح

- له عدة مسرحيات تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية

- أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج".

وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيس بوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وقرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان من المقرر أن يتم توقيعه اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى غدٍ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.