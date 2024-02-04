شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. سهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان في مسلسل "المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سهر الصايغ في بطولة مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد سهر شخصية زوجة المعلم وهو اسم مصطفى شعبان في أحداث المسلسل .

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان آخر أعمال سهر الصايغ في السينما، فيلم "الباب الأخضر" الذى تم عرضه حصرياً على منصة Watch it، وهو تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين.