شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الدكتور علاء عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، "رحم الله الفقيد الصديق الغالي، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيسبوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وقرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان من المقرر أن يتم توقيعه اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى غدٍ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.

يشار إلى أن الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حصل على الدكتوراه فى الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، له العديد من النصوص المسرحية منها "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج"، بالاضافة إلى العشرات من الدراسات والمقالات النقدية، كما شغل "عبد العزيز " العديد من المناصب منها رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.