ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للأميرة الراحلة ديانا بالشعر الطويل، خاصة وأنها عرفت طوال حياتها بتفضيلها للتسريحات القصيرة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور مؤكدين أن الشعر الطويل يليق بها كثيراً.

وقد تم بيع فستان الأميرة ديانا الذي ارتدته عام 1985، بضعف سعره الحقيقي 11 مرة، وذلك في مزاد علني تم تنظيمه في هوليوود، إذ عرض أولا بمبلغ يساوي 100 ألف دولار أميركي (78776 جنيهاً إسترلينياً)، ليباع لاحقاً بمبلغ خيالي بلغ 1.14 مليون دولار.

يذكر أن الأميرة ديانا كانت قد ارتدت هذا الفستان مرتين، أول مرة في فلورنسا في إيطاليا عام 1985، خلال حفل عشاء أثناء قيامها بجولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، والمرة الثانية في حفل أوركسترا فانكوفر السيمفوني عام 1986.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها بيع فساتين للأميرة ديانا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة ديانا إشتهرت بشعرها القصير.. ولكن ما رأيكم بها بالتسريحات الطويلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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