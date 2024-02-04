المصور اللبناني محمد أسعد يفوز بجائزة متحف نوبل بصورة "أضيء الظلام"

ميرنا وليد - بيروت - تمكن المصور اللبناني محمد أسعد بالفوز بمسابقة أسبوع أضواء نوبل Nobel week light، بصورته التي تمثل تركيبة فنية صوتية مستوحاة من النشاط داخل أجهزة كمبيوتر العلماء، حصد خلالها المصور اللبناني الفوز من بين أكثر من 400 صورة مشاركة، في سابقة مميزة وفريدة عن السنوات الماضية.



اختار محمد أسعد، الفائز بمسابقة هذا العام، تصوير العمل الضوئي العاكس لجيم ريس Jaime Reyes‏ الذي كان يقع أسفل سنتر البرونCentralbron ، وهو جسر طريق سريع بطول 1.2 كيلو متر فوق بحيرة مالارين Malaren الذي يربط بين المناطق الشمالية والجنوبية وسط ستوكهولم.

سمى المصور محمد أسعد عمله الفني "أضيء الظالم" Light the darkness، قائلا إن فكرة الصورة أخذت مجهوداً كبيراً. وقفت أمام المشهد الأكثر من مرة ولوقت طويل، حتى قررت كيفية النقاط الصورة و بأي تقنية وعما تعبر. شارحاً: "أن السواد في عمق الصورة يعبر عن المجهول الذي حاوطه الضوء الآتي من أطراف الصورة، ممثلاً بذلك الأمل والتفاؤل. أن المسابقة قدمت لي نجاحاً طويل الأمد كونه من جهة عريقة في متحف نوبل، ورمزية اسم نويل تعني الكثير، لما يجمع من أبرز العلماء والباحثين والأدباء، الذين قدموا للبشرية باكورة أعمالهم وفكرهم. أن يفوز عمل فني لي في مسابقة متحف نوبل للتصوير، هو مسؤولية عظيمة جداً تدفعني للتطور والغوص في ما أقوم به أكثر"، متمنياً خوض تجربة مماثلة في المستقبل".