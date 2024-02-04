ميرنا وليد - بيروت - لأول مرة بعد دخول الفنانة المغربية دنيا بطمة شارك الحساب الرسمي لها منشو عبر حسابها الخاص.

وقد نشر صورة لدنيا بطمة وقد كتب عليها: "اللهم أخرجها من خلق الضيق إلى أوسع طريق، كما وجه دعاء بالفرج وقضاء الحاجة ونصرها"، وعلق على المنشور قائلاً: "اللهم لا رب لي سواك اسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي الا انت ففرج عن اختي وانصرها واستجب لدعائي انك انت القريب المجيب لا حول ولا قوة الا بك حسبي الله ونعم الوكيل . #كلنا_دنيا_بطمة #دنيا_بطمه #المغرب_مغربنا".

كانت هذه تفاصيل خبر هذا أول ما ظهر على حساب دنيا بطمة بعد دخولها السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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