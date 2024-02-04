دياب يناقش القضية الفلسطينية فى مسلسل "مليحة" بالمارثون الرمضاني المقبل 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم النجم دياب بعمل أول بطولة له في مسلسل "مليحة" الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، بالمارثون الرمضان المقبل 2024.

أحداث مسلسل "مليحة"

يتكون مسلسل "مليحة" من 15 حلقة وتدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل "مليحة"

وتشارك الفنانة ميرفت أمين في بطولة مسلسل "مليحة" وتقدم دور والدة دياب الذي يظهر في دور أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين في مصر.

ومسلسل "مليحة" بطولة دياب وميرفت أمين وأشرف زكي وماجدة زكي وأمير المصري وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبد الرحمن وعدد من الوجوه الشابة، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن دياب شارك في رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية" وتكون من 15 حلقة ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

وناقش مسلسل "تحت الوصاية" قانون الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، وذلك من خلال الشخصية الأساسية "حنان" من تجسيد منى زكي، التي توفي زوجها، وأصبحت تكافح من أجل طفليها وتكتشف أنها لم تعد تتحكم في مركب الصيد الخاص بزوجها الذي كان مصدر دخلها الوحيد، مما جعلها تكافح لدفع الإيجار، كما اكتشفت أن القانون يمنح والد زوجها الحق في إخراج أطفالها من المدرسة دون إذنها.