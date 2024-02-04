حفل توقيع كتاب “قارة الفرص” لـ سالي عاطف.. إفريقيا أرض الاستثمار

ياسر رشاد - القاهرة - ناقشت الإعلامية سالي عاطف، كتابها الجديد "قارة الفرص" خلال حفل التوقيع الذي أقيم، اليوم، في معرض القاهرة الدولي للكتاب .

يناقش كتاب "قارة الفرص" في الجزء الأول، طرق التجارة والاستثمار في الدول الإفريقية، لكل من يريد التجارة والاستثمار بدول القارة السمراء .

حضر حفل التوقيع عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والشباب الأفارقة ومسئولين بسفارت الدول الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى المهتمين بمجال الاستثمار والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء.

وقالت الإعلامية سالي عاطف، إن إفريقيا قارة “بكر” وكنز حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وذلك لأن بها مقومات طبيعية وبشرية لا تمتلكها أي قارة اخرى .

وأضافت في كلمتها خلال حفل التوقيع، أن كتاب "قارة الفرص" هو بمثابة مفتاح لكل من يريد التجارة في إفريقيا، مشيرة إلى أنه على المستثمرين الالتزام بقواعد وأوامر المسئولين في الدول الإفريقية .

وتابعت "أنا مهتمة بالشأن الإفريقي منذ 16 عام، وزورت تقريبا كل الدول الإفريقية، وكتاب قارة الفرص هو مولودي الرابع، وبإذن الله في جزء ثاني وثالث ورابع من الكتاب" .