بعد قرار استقالته. مصطفى كامل يصل مقر نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل منذ قليل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل إلى مقر النقابة، بعد تراجعه عن الاستقالة.

واستقبل أعضاء نقابة المهن الموسيقية، النقيب مصطفى كامل بحفاوة كبيرة.

وتراجع الفنان مصطفى كامل، عن قرار استقالته من منصب النقيب العام للمهن الموسيقية، بعدما توجه له أعضاء مجلس إدارة النقابة واقنعوه بالعودة إلى منصبه مرة أخرى.

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أعلن في بيان صحفي، عن إعداد وقفة داخل مقر النقابة الأحد الماضي، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

مصطفى القصبي "المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية"، أكد في البيان الصحفي، أنه من المقرر إقامة الوقفة في الساعة الثانية ظهرًا الأحد الماضي، داخل مقر نقابة الموسيقيين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.

يذكر أن مجلس نقابة المهن الموسيقية، أعلن بالإجماع رفض قبول الاستقالة، وبعد الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وجه الأعضاء رسالة إلى الفنان مصطفى كامل، قالوا فيها: "كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعين عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس، ولا نستطيع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ظهرك وتحت رايتك، وإيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية".

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