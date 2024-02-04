شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: أنا بخير الحمد لله زى الفل وهخرج من المستشفى خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف باهر، من خلال فيديو لايف عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن تعرض الفنان علاء مرسي لوعكة صحية، وظهر باهر مع علاء مرسي من داخل المستشفى، وطمأن علاء مرسي الجمهور عليه قائلا: "أنا بخير الحمد لله وزي الفل وهخرج خلال يومين".

وكان الفنان علاء مرسي قد تعرض لمشكلة صحية؛ بسبب متاعب في القولون، حيث خضع لعملية منظار.

وعلق الفنان علاء مرسى لـ"الخليج 365" في تصريحات سابقة قائلا إنه سعيد للغاية بتعاونه مع النجم محمد إمام في فيلم "أبو نسب"، مضيفا أن محمد إمام نجم كبير ونجم شباك له وزنه، وأنه محمد إمام ممثل محترف ومحترم في نفس الوقت، ويعلم قيمة الممثلين معه، ويتعامل بكل حب وود مع الجميع، ونعمة التربية الزعيم عرف يربى بصحيح.

كما أشاد مرسى بالمخرج رامى إمام على احترافيته وشغله المبهر، وأشاد بالفيلم في جميع عناصره، ووجه الشكر لشركة الإنتاج وجميع الفنانين المشاركين في الفيلم.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

علاء مرسي مع شريف باهر