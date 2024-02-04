ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل اللبناني وسام فارس بعيد ميلاد خطيبته الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان.

وقد شاركت سارة الجمهور مجموعة صور ومقطع فيديو وثقت فيها المفاجأة، وعلقت: "رسالة تقدير لهذا الرجل.. بعد كل هذه السنوات، مازلت تجعل قلبي ينبض ويتجاوز التوقعات.. أنا سعيد لأن أرواحنا لم تستسلم أبدًا في العثور على بعضها البعض ... أنا أعشقك #dinosoul. انغرمت في لأنو بيضحكني (الفيديو ٣)".

وقد أطلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان برفقة خطيبها الممثل اللبناني وسام فارس للمرة الأولى كثنائي مرتبط رسمياً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

وإختار الثنائي الظهور باللون الأزرق القاتم، حيث إرتدى وسام بدلة باللون الأزرق، وإختارت سارة الظهور بفستان طويل وضيق باللون نفسه.

كانت هذه تفاصيل خبر وسام فارس يحتفل بعيد ميلاد سارة أبي كنعان.. وهي: "أعشقك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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