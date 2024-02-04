علاقة نزار الفارس وحورية فرغلي إلى الواجهة من جديد.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شارك الإعلامي العراقي نزار الفارس الجمهور مقطع فيديو له برفقة الممثلة المصرية حورية فرغلي، وأعاد الجدل حول طبيعة علاقتهما إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد الأزمة التي إشتعلت بينهما مؤخراً وإتهام حورية له بالتلاعب بمشاعرها.



وظهر نزار برفقة حورية فرغلي بمنزلها، وقد بدى وهو يهنئها بمناسبة عيد الحب، حيث قدم لها مصحفا ووردة حمراء كهدية.

إلا ان حورية نشرت مقطع فيديو أكدت فيه أن نزار زارها في منزلها لمصالحتها وأنها قبلت الصلح والهدية لأنها تضمنت نسخة من القرآن الكريم، وأضافت: "هو كان مشغول، يصور كل حاجة بالهاتف، ويبحث داخل المنزل عن الموقع الأكثر مناسبة من حيث الإضاءة".