صورة هند رستم قبل وفاتها تحدث ضجة.. هكذا بدت بآخر أيامها

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة قديمة للغاية للممثلة المصرية الراحلة هند رستم، قبل وفاتها بأيام، وقد بدت عليه علامات التقدم في العمر والمرض قبل فترة قليلة من وفاتها.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة وتداولوها معبرين عن إعجابهم بجمالها، حيث اعتبروا أنها حافظت على ملامحها الجذابة حتى بعد بلوغها الـ 80 من عمرها.

وهند هي واحدة من الجميلات التي إرتبط إسمها بأدوار الإغراء، على الرغم من شخصيتها المحافظة، فهي تعتبر من أكثر بنات جيلها جمالاً وحضوراً، وإستطاعت أن تضع بصمتها في الكثير من الأعمال التي شاركت فيها، كما أطلق عليها البعض لقب مارلين مونرو الشرق.