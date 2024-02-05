شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 6.. أحمد فهمى يدعم صبا مبارك وسلمى أبو ضيف تستحوذ على برنامجها والان مع تفاصيل الخبر
وعندما وصل حاتم عز الدين "أحمد فهمى" إلى الفندق طرق باب غرفتها، وكان جيمي متواجداً مع هند بالداخل ويستعيد معها ذكرياتها فى لحظة حنين للماضى، وتفاجئت هند أن زوجها يطرق الباب ويهرب جيمى من الباب الخلفى، وتظل هند متوترة بسبب لقاء زوجها.
وفى سياق متصل، نجد أحمد فهمى جاء لزوجته ليدعمها ويقف بجانبها فى محنتها، خاصة أن ملك شهاب "سلمى أبو ضيف" استخوذت على برنامج هند بعنوان "بين السطور" ولفتت الأنظار إليها، بالإضافة إلى أن والدتها فى المستشفى.
مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز