شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 6.. مباراة رماية بين أحمد فهمى ومحمد علاء وتلميحات تكشف حقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور بطولة كل من: صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، أحداثا مختلفة، حيث تقابل الرباعى هند سالم وزوجها حاتم عز الدين، وجيمى أندرسون وهند على العشاء، حيث إن الزوجتين كانتا صديقتين أيام الجامعة، ويحدث بين الرجلين منافسة ومشادة كلامية خفيفة، ليقرر الثنائي أحمد فهمى ومحمد علاء أن يتنافسان فى لعبة الرماية، وأثناء منافستهما بدأت بينهما تلميحات بأنهما مكشوفان لبعضهما، حيث إن كل واحد يعرف ما يدور فى رأس الآخر.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور، بطولة كل من: صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، أحداثا مختلفة، حيث ذهب أحمد فهمى إلى الواحات، وتحديدا للفندق الذى تقطن فيه هند سالم "صبا مبارك"، خاصة أنها تجرى لقاء تليفزيونيا مع جيمى اندرسون "محمد علاء" بطلب من إدارة القناة التى تعمل بها.

وعندما وصل حاتم عز الدين "أحمد فهمى" إلى الفندق طرق باب غرفتها، وكان جيمي متواجداً مع هند بالداخل ويستعيد معها ذكرياتها فى لحظة حنين للماضى، وتفاجئت هند أن زوجها يطرق الباب ويهرب جيمى من الباب الخلفى، وتظل هند متوترة بسبب لقاء زوجها. وفى سياق متصل، نجد أحمد فهمى جاء لزوجته ليدعمها ويقف بجانبها فى محنتها، خاصة أن ملك شهاب "سلمى أبو ضيف" استحوذت على برنامج هند بعنوان "بين السطور" ولفتت الأنظار إليها، بالإضافة إلى أن والدتها فى المستشفى.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين