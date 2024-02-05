شكرا لقرائتكم خبر عن دعما للاقتصاد المصرى أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار ويدعو الجميع للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعما للاقتصاد المصري وفي مبادرة تنم عن وعى قوة مصر الناعمة بالتحديات التي تواجه مصر، أعلن الفنان أحمد سعد عن التبرع بمبلغ 50 ألف دولار، حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات قال خلاله: "طبعا إحساسى أن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح شيء بيسبب ليا أرق ويتعبنى جدا، ودايما بفكر أنا في إيدى إيه أعمله".

وأضاف أحمد سعد: "الصراحة حسيت إنى لازم أعمل حاجة وقررت إنى أتبرع بمبلغ 50 ألف دولارمن أجر حفلاتى اللى بقبضها بالدولار خارج مصر لصالح الاقتصاد المصري، وده شيء أكيد لا يذكر لحجم الاقتصاد عندنا، ولكن هي مبادرة طالعة منى ولا حد وجهنى ولا حد قالى أعمل أى حاجة ده شيء طالع من نفسى حتى انا مش عارف لسه اديهم لمين أو أعمل ايه" ولكن هو شيء عشان احس إحساس كويس تجاه مصر بلدى حبيبتى".

وتابع: "وأى حد هيعمل زيى هيحس إحساس حلو بنفسه وأكيد بلده هتحس بيه حتى لو هي حاجة صغيرة، ويارب كل حاجة وحشة تبعد عننا ونقابل كل حاجة حلوة".

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وأغنية "كله فالصو" مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وطرح أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​.

وأحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهو من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.