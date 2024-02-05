استعراضات وغناء على مسرح حفل توزيع Grammy Awards

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح حفل توزيع جوائز الـ Grammy، تقديم وصلة غنائية قدمتها المغنية جوردين سباركس، إضافة إلى عرض موسيقي لكل من ريبيكا لوفيل وميجان لوفيل.



المغنية جوردين سباركس



جوردين سباركس



ريبيكا لوفيل وميجان لوفيل

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز بعد قليل ومن أبرز ترشيحات الجائزة في سبع فئات الليلة: