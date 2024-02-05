شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ريكروفت يفوز بجائزة الجرامى أفضل تسجيل بوب راقص عن Padam Padam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح حفل توزيع جوائز الـ Grammy، توزيع جائزة أفضل تسجيل بوب راقص عن أغنية Padam Padam، فيما شهد الحفل تقديم وصلة غنائية قدمتها المغنية جوردين سباركس، إضافة إلى عرض موسيقي لكل من ريبيكا لوفيل وميجان لوفيل.



بيتر ريكروفت



بيتر ريكروفت

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز بعد قليل ومن أبرز ترشيحات الجائزة في سبع فئات الليلة:

ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة أغنية العام.

ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة تسجيل العام.

ترشح أغنية "Dance the Night" لـ دوا ليبا لجائزة أغنية العام.

ترشح أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

ترشح أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل تصويرية.

ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية.

ترشح أغنية "Barbie World" لـ جائزة أفضل أغنية راب.

ترشح أغنية "What Was I Made For?" لـ جائزة أفضل أداء Pop Solo.

ترشح أغنية I"m Just Ken لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

ترشح أغنية Dance The Night لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

ترشح أغنية What Was I Made For? لـ جائزة جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.