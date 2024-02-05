أحمد عبد الحميد بطل مسلسل “تحت الوصاية” يحتفل بزفافه .. شاهدوا جمال العروس

كتب امير فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 12:48 صباحاً - احتفل الفنان الشاب أحمد عبد الحميد ، الذي شارك في مسلسل تحت الوصاية مع الفنانة مني زكي في شهر رمضان 2023 الماضي بعقد قرانه من فتاة من خارج الوسط الفني.

بطل مسلسل تحت الوصاية يحتفل بعقد قرانه

واحتفل الفنان الشاب أحمد عبدالحميد بطل مسلسل تحت الوصاية، بعقد قرانه وسط الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين.

وحرص على تهنئتهم بتلك المناسبة عدد من نجوم الوسط الفني كما حضر حفل زفافهم عدد من اصدقائهم المقربين ومن بين هؤلاء الفنانة هنادي مهنا التي ظهرت في عدد من الصور بجانب الفنان أحمد عبد الحميد.

وشارك الفنان الشاب أحمد عبد الحميد في مسلسل تحت الوصاية مع الفنانة مني زكي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل “تحت الوصاية” بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

من هو أحمد عبد الحميد؟

ممثل مصري هوى التمثيل في بداياته الفنية ظهر في دور بفيلم «اشتباك» ثم شارك في «ما حدث في الهيلتون» وشارك بمسلسل «الجماعة» و«هذا المساء» و«البرنس»و«تحت الوصاية» درس بكلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم «msa»، تدرب في ورش تمثيل بمصر وأمريكا دور جودة في مسلسل «هذا المساء»

من جانبها أوضحت الإعلامية إسعاد يونس عائلته الفنية مشيرة: “أحمد ابن عائلة فنية، فالوالد من أهم الماكييرات في الوسط الفني محمد عبد الحميد، والأم حنان عادل كانت اشتغلت في (ضمير أبلة حكمت) وكبير العيلة زعيم الماكييرات محمد عشوب والعيلة دي جوة نسيج العملية الفنية كلها إن كان إنتاج أو غيره”.

آخر أعمال أحمد عبد الحميد

ويعد مسلسل العودة آخر عمل شارك به أحمد عبد الحميد، حيث عرض العمل خلال الفترة الماضية وهو من بطولة الفنان شريف سلامة، تارا عماد، أحمد والي، شاهيستا سعد، فتوح أحد بسنت شوقي، وليد فواز، عصام السقا، تامر نبيل، ولاء الشريف، عايدة فهمي، لبنى ونس، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عن التنقيب عن الآثار وعادات وتقاليد الصعايدة وقصة الحب الغربية التي تنشأ بين الفنان شريف سلامة وتارا عماد.

الخليج 365

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