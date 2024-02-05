أول ظهور لـ علاء مرسي في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شريف باهر عبر حسابه بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يجمعه بالفنان علاء مرسي من داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال الفنان علاء مرسي في الفيديو: "أنا بخير الحمد لله وزي الفل وهخرج خلال يومين".

وتعرض الفنان علاء مرسي مؤخرًا لوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

ومن ناحية أخري شارك الفنان علاء مرسي في بطولة فيلم مرعي البريمو والذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائي.

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