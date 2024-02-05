تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عرض مسرحية "تييت" لأحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، عن موعد عرض مسرحية "تييت" بطولة الفنان أحمد حلمي على مسرح بكر الشدي.

ونشر آل الشيخ بوستر المسرحية، عبر صفحته الرسمية بموقع"X"، وعلقت: "المسرحية الكوميدية تييت من بطولة النجم الكبير أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من كبار النجوم على مسرح بكر الشدي، ابتداءً من 6 فبراير".

مسرحية "تيت" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، ومن إخراج هشام عطوة



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