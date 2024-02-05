أول تعليق من ريم البارودي بعد حصولها على جائزة الإبداع عن مسلسل "حد فاصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ريم البارودي عن سعادتها بعد حصولها على جائزة الإبداع عن مسلسل "حد فاصل" حكاية بنات السباعي، بعدما حقق الأعلى مشاهدة على منصة "jawwy tv".

ونشرت ريم مقطع فيديو أثناء تسلمها الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا ملتقى التميز والإبداع العربي على جائزة الإبداع عن مسلسل حد فاصل، حكاية بنات السباعي الأعلى مشاهدة على منصة "jawwy tv".

يذكر أن حدوتة بنات السباعي التي تعتبر البطولة الأولى للفنانة ريم البارودي، ستكون مكونة من 5 حلقات، وهي الحدوتة الثانية من مسلسل حد فاصل، بعد الحدوته الأولى " خيال حلمي"، ويشاركها البطولة الفنان محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، ومحمد التاجي ومجموعة أخرى من النجوم.

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