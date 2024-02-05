بالصور.. حفل زفاف الفنان أحمد عبدالحميد على فتاة من خارج الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفل الفنان الشاب أحمد عبدالحميد بزفافه اليوم الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى حنين هلال.

وحرصت الفنانة هنادي مهنا على تهنئة العروسين ونشرت صور تجمعهما عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكان أحمد عبدالحميد قد احتفل بخطوبته على حنين منذ عام ونصف العام بحضور عدد من نجوم الفن.

أحمد عبدالحميد حقق نجاحا كبيرا في عدد من الأعمال أبرزها دور "شنهابي" الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي.

كما شارك عبدالحميد في عدد من الأعمال منها: "العودة"، "جزيرة غمام"، "كيرة والجن"، "إلا أنا"، "نسل الأغراب".