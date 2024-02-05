هيفاء وهبي أنيقة ومي عمر في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

ظهرت الفنانة درة أمام المراة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

ساندي

شاركت الفنانة ساندي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ بنطلون وبلوزة باللون الأسود.

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار من خلال أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

كريم عفيفي

شارك الفنان كريم عفيفي متابعيه صورة له برفقة النجمة دنيا سمير غانم، ونشر الصورة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "القمر دنيا سمير غانم، استنونا".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صورة لها أثناء تواجدها في الجيم، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

إليسا

خضعت الفنانة إليسا، لأحدث جلسة تصوير، وظهرت بفستان أسود قصير، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "انا متغيرتش أنا بس حبيت نفسي بنفسي".

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها، صورة لها أثناء تواجدها في أحدى المطاعم، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت صباح الخير".

تامر هجرس

نشرت الفنان تامر هجرس، متابعيه صورة جديدة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "صباح الخير".