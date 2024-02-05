جوردى هاب يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو فى Grammy Awards

القاهرة - سامية سيد - فاز المؤلف جوردي هاب، بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو في حفل توزيع الجرامي الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عن لعبة Star Wars Jedi: Survivor.



جوردي هاب