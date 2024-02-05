شكرا لقرائتكم خبر عن لودفيج جورانسون يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية فى فيلم Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الملحن السويدي لودفيج جورانسون، بجائزة أفضل موسيقي تصويرية لعمل سينمائي ودرامي في حفل توزيع الجرامي الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي صنعها للتحفة الفنية فيلم Oppenheimer . ومن أبرز ترشيحات الجائزة في سبع فئات: ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة أغنية العام. ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة تسجيل العام. ترشح أغنية "Dance the Night" لـ دوا ليبا لجائزة أغنية العام. ترشح أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل تصويرية. ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية. ترشح أغنية "Barbie World" لـ جائزة أفضل أغنية راب. ترشح أغنية "What Was I Made For?" لـ جائزة أفضل أداء Pop Solo. ترشح أغنية I"m Just Ken لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح أغنية Dance The Night لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح أغنية What Was I Made For? لـ جائزة جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز