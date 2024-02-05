شكرا لقرائتكم خبر عن ثيرون توماس يفوز بجائزة أفضل كاتب موسيقى غير كلاسيكى فى الجرامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الكاتب والمؤلف ثيرون توماس بجائزة أفضل كاتب أغان للعام في الفئة غير الكلاسيكية في حفل توزيع الجرامي الـ66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثيرون توماس



ثيرون مع الجائزة ومن أبرز ترشيحات الجائزة في سبع فئات: ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة أغنية العام. ترشح أغنية بيلي إيليش "What Was I Made For?” لـ جائزة تسجيل العام. ترشح أغنية "Dance the Night" لـ دوا ليبا لجائزة أغنية العام. ترشح أغنية "I'm Just Ken" لريان جوسلينج لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح أغنية "Barbie World" لآيس سبايس ونيكي ميناج بمشاركة أكوا لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل تصويرية. ترشح موسيقى فيلم Barbie لـ جائزة أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية. ترشح أغنية "Barbie World" لـ جائزة أفضل أغنية راب. ترشح أغنية "What Was I Made For?" لـ جائزة أفضل أداء Pop Solo. ترشح أغنية I"m Just Ken لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح أغنية Dance The Night لـ جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية. ترشح أغنية What Was I Made For? لـ جائزة جائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية.

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