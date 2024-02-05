تيلا تفوز بجائزة أفضل أداء موسيقى أفريقى فى حفل الجرامى بأغنيتها Water

القاهرة - سامية سيد - فازت المطربة الجنوب أفريقية "تيلا"، بجائزة أفضل أداء موسيقي لأغنية أفريقية عن أغنيتها Water في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.