كيلير مايك يفوز بجائزة أفضل أداء وألبوم "راب" فى حفل الجرامى الـ66.. صورة

القاهرة - سامية سيد - حصل المغني العالمي كيلير مايك، على جائزة أفضل أداء راب عن أغنيته SCIENTISTS & ENGINEERS في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل ألبوم راب في الحفل عن ألبومه MICHAEL.