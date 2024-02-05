شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل وعبد المغني غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أبطال فيلم "درويلة" بالعرض الخاص للعمل غدًا الثلاثاء فى إحدى سينمات القاهرة الجديدة، والفيلم هو من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآيتن عامر.

وظهر مؤخرا فى البوستر الرسمي للفيلم الأبطال وهم: النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو.

وطرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشيه على نفس نهج نجوم البوستر الرسمي وفى مقدمتهم؛ النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

وتدور أحداث فيلم درويلة فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم وهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.