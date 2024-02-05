شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا مونيه تنال جائزة أفضل فنانة صاعدة فى الجرامى الـ66.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت المطربة الشابة فيكتوريا مونيه، جائزة أفضل فنانة صاعدة في حفل الجرامي الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد منافسة قوية مع نوح خان وكوكو جزنز.



فيكتوريا مونيه

حصدت أيقونة البوب تايلور سويفت جائزة أفضل ألبوم بوب في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66، المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، وهي الجائزة الأولى لها في الحفل اليوم الذى حصدت فيه 6 ترشيحات مسبقاً.