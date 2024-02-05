شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب Night Swim تصل إلى 42 مليون فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Night Swim إلى 42 مليونًا و302 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 يناير الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International (UPI)، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 27 مليونا و665 ألف دولا في شباك التذاكر الأمريكي، و14 مليونا و637 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Night Swim بعد إجبار لاعب البيسبول السابق راي على التقاعد المبكر بسبب مرض تنكسي، ينتقل اللاعب إلى منزل جديد مع زوجته وطفليه، ويأمل أن يكون حمام السباحة في الفناء الخلفي ممتعًا للأطفال ويوفر العلاج الطبيعي لنفسه، ومع ذلك، فإن سرًا غامضًا من ماضي المنزل سرعان ما يطلق العنان لقوة خبيثة تسحب العائلة إلى أعماق الرعب الذي لا مفر منه.

قام ببطولة فيلم Night Swim كل من وايت راسل، كيري كوندون، اميلي هوفرل، جافين وارن، جودي لونج، نانسي لينهان، إدي مارتينيز، إيليا ج. روبرتس.