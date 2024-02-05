هذا السر الذي يتمحور حول أشهر أغنيات عمرو دياب نور العين وقمرين ووياه وغيرها

ميرنا وليد - بيروت - قد تغيب عن الناس معلومة عن أن الفنان المصري عمرو دياب توجه لأولاده وهم نور، عبد الله، كنزي وجنا، في أغنيات قدمها في مسيرته وهي:

"نور العين" التي غناها لإبنته نور من طليقته الممثلة المصرية شيرين رضا، والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوى، وتوزيع حميد الشاعري.

"وياه" غناها الهضبة لابنه عبد الله والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي.

"قمرين" غناها عمرو دياب لولديه التؤام عبد الله وكنزي، من زوجته الثانية زينة عاشور، وهي من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور.

"كنزي" غناها عمرو دياب لإبنته كنزي والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارث، وتوزيع فهد.

"جميلة" تعاون فيها مع ابنته جنا في الغناء والتلحين والكلمات، والأغنية من كلمات شادي نور وجنا دياب، وألحان بلال سرور وجانا دياب، وتوزيع طارق مدكور.

"جنا"هي لإبنة عمرو دياب جنا والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع عادل حقي.