أحمد سعد يتبرع بهذا المبلغ لدعم إقتصاد بلده- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تبرع الفنان المصري أحمد سعد بمبلغ قدره 50 ألف دولار من أجره من الحفلات التي يقيمها خارج مصر، وذلك لدعم إقتصاد بلده بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.



وقال أحمد سعد بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص: "طبعا إحساسي إن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح دلوقتي شيء يؤرقني ويتعبني جدا، ودايما بفكر في إيدي إيه أعمله حسيت إني لازم أعمل حاجة. قررت من أجري برا مصر اللي بقبضه بالدولار، إني أتبرع بـ 50 ألف دولار لاقتصاد بلدي، ودا طبعا شيء لا يذكر عن حجم الاقتصاد عندنا".

وتابع: "المبادرة طالعة مني وماحدش وجهني لحاجة، ولا حد قالي أعمل أي حاجة، حتى مش عارف أوديهم لمين أو أعمل إيه، ولكن هو شيء علشان بس أحس بإحساس كويس تجاه بلدي. أي حد هيعمل زيي هيحس بإحساس حلو، وبلده كمان هتحس بيه حتى لو هو حاجة صغيرة. أقل حاجة أقدر أعملها لحبيبتي مصر".

