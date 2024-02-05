هذا ما كشفته أصالة عن تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل الجزء الثاني من ألبومها الغنائي "لحقت نفسي"، المقرر طرحه قريباً.

وشاركت أصالة متابعيها عبر صفحتها الشخصية، معلومات عن الجزء الثاني من الألبوم، الذي يضم 6 أغنيات، والذي تتعاون فيه مع أكثر من شاعر وملحن وموزع موسيقي.

وأبرز الأغاني الني يتضمنها الجزء الثاني: "لحقت نفسي، عايشة حالة، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج، صندوق".

وتعاونت أصالة في أغنية "لحقت نفسي" مع الشاعر محمد مصطفى ملك، ‏والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي كريم أسامة.

أما أغنية "عايشة حالة" فهي من كلمات هاني رجب، ‏ألحان محمد عبيه، وتوزيع موسيقي محمد ضياء.

وأغنية "‏أعراض الغياب" من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ‏والملحن مدين، والموزع يحيى يوسف.

وأغنية "عشق الروح" من كلمات هالة الزيات، و‏ألحان محمود خيامي، وتوزيع موسيقي خالد عز.

وتعاونت أصالة في أغنية "صندوق" الشاعر رامي كوسا، والملحن والموزع يزن الصباغ.

وأغنية "‏حديقة ثلج" من كلمات سهام الشعشاع، ‏وألحان محمد عيد وتوزيع موسيقي ألكسندر ميكسيان.

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