من هي الممثلة الوحيدة التي حفّظ أحمد رمزي رقمها على هاتفه ؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الابنة الكبرى باكينام للممثل المصري الراحل أحمد رمزي إنها بعد وفاته فتحت هاتفه المحمول، فلم تجد عليه إلا أرقام الممثلين الذين تجمعه بهم صداقة قوية وهم عمر الشريف وهشام سليم وأحمد السقا، والممثلة الوحيدة التي كان رقمها على هاتفه هي فاتن حمامة.



أحمد رمزي اشتهر بدور الشاب الذي يملك شيئاً من الوسامة وخفة الظل في العديد من الأفلام الناجحة، حتى حصل على لقب "الدنجوان" و"الفتى الشقي"، وأصبح أحد النجوم البارزين في تاريخ السينما.

ولد "رمزي محمود بيومي مسعود" يوم 23 آذار/مارس عام 1930 في القاهرة، ومن أبرز أعماله السينمائية: "أيام وليالي" و"صراع في الميناء" و"القلب له أحكام" و"الوسادة الخالية" و"ابن حميدو" و"إسماعيل ياسين في الأسطول" و"إسماعيل ياسين في دمشق" و"السبع بنات" و"مذكرات تلميذة" و"عائلة زيزي" و"العريس يصل غدا" و"الأشقياء الثلاثة"، وغيرها من الأعمال.