شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم بواب فى جاردن سيتى ووالد نيللى كريم بمسلسل "فراولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حجاج عبد العظيم شخصية جديدة في مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث يقدم حجاج شخصية "بواب عقار" شهير في منطقة جاردن سيتى، ووالد نيللى كريم التي تظهر بشخصية "فراولة" في أحداث المسلسل، الذى تدور احداثه في اطار اجتماعى لايت كوميدى .

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

حجاج عبد العظيم قدم أخر أعماله مسلسل "حكايات جروب الماميز" بطولة خالج سليم، دينا فؤاد، انتصار، وأخرون، إخراج أحمد صالح.