بالفيديو- سيلين ديون مفاجأة حفل غرامي وتتنازل عن درعها التكريمي لتايلور سويفت 

خرجت سيلين ديون في حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٤ وسط مشاكلها الصحية المستمرة.

وظهرت أيقونة البوب، ٥٥ عامًا، علنًا بشكل نادر في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السادس والستين عندما اعتلت المسرح لتقديم الجائزة النهائية قبل نهاية الحفل بدقائق.

اعتلت “ديون” المسرح في لوس أنجلوس لتقديم “ألبوم العام” – وهي الجائزة التي فازت بها لأول مرة قبل ٢٧ عامًا.

تمّ الترحيب بـ “ديون” -التي تمّ تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام ٢٠٢٢-، بحفاوة بالغة من النجوم.

وقالت ديون: “شكرًا لكم جميعًا، أحبكم جميعًا. وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي”. وقبل الإعلان عن المرشحين، قالت ديون للحضور “ألا تأخذوا على محمل الجد الفرح الذي تجلبه الموسيقى” ثمّ اعلنت اسم الفائزة بجائزة “ألبوم العام” وتمّ تسليم الجائزة إلى الفنانة تايلور سويفت.

كانت ديون المفضّلة لدى أكاديمية التسجيل لعقود من الزمن. النجمة الكندية حازت على جائزة غرامي خمس مرات – حيث حصلت على أول جرامافون لها في عام ١٩٩٢ – وترشحت ١٦ مرة.

وشهد ظهور ديون في حفل توزيع الجوائز خروجها علنًا للمرة الأولى منذ أن حضرت مباراة هوكي في لاس فيغاس بين فريق فيغاس جولدن نايتس ومونتريال كنديانز العام الماضي في تشرين الثاني/نوفمبر. كان هذا الحدث الرياضي بمثابة أول ظهور علني لها منذ ثلاث سنوات ونصف.

إذًا هكذا فاجأت سيلين ديون الجميع بحضورها حفل “غرامي اووردز” قبل انتهائه بدقائق وكان الاعلان عن اسم تايلور سويفت صادماً للأخيرة حيث اعتقدت انها حصلت على جائزة في بداية الحفل فكان تفاعلها والحضور مع هذا الاعلان لافتاً حيث فازت عن جائزة ثانية هي افضل البوم للعام والدرع التكريمي كان لسيلين ديون تسلمته في السابق من ديانا روس وستينغ.http://www.instagram.com/p/C29INXWogMy/

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وفقا لمؤسسة متلازمة الشخص المتصلب، تؤثر الحالة على الجهاز العصبي المركزي، وتحديدا الدماغ والحبل الشوكي. ونظرًا لأن المطربة اضطرت إلى اتخاذ القرار الصعب في مايو 2023 بإلغاء مواعيد الجولة في المستقبل المنظور، فقد كشفت منذ ذلك الحين أنها ستشارك فيلمًا وثائقيًا حميمًا مع المعجبين حول التحديات التي تواجهها مؤخرًا. المشروع الذي يحمل عنوان “أنا: سيلين ديون” سيتم إخراجه من قبل المخرجة الوثائقية المرشحة لجائزة الأوسكار إيرين تايلور وسيتم إصداره في وقت ما على Amazon Prime Video في وقت لاحق من هذا العام.

في سبتمبر الفائت، شاركت كلوديت، شقيقة النجمة، تحديثًا حول صحة أختها في مقابلة مع Hello! كندا. وقالت: “إنها تفعل كل شيء للتعافي. إنها امرأة قوية”.