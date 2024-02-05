بالفيديو- ميساء مغربي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها نينا

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المغربية ميساء مغربي بعيد ميلاد شقيقتها الممثلة نينا مغربي، وعبرت لها عن حبها الكبير لها، متمنية لها التوفيق والسعادة في حياتها.



ونشرت ميساء عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يضم العديد من الصور التي تجمعها بشقيقتها نينا، وأرفقتها بتعليق، تمنت فيه لنينا الخير والسعادة والفرح بمناسبة يوم ميلادها.

وكتبت ميساء في تعليقها: "حبيبتي وأختي وبنتي وتوأم روحي. كل عام وأنت بخير وسعادة وحب ونجاح. اللهم احفظها واحرسها بعينك التي لا تنام، واكتب لها أجمل حظوظ الدنيا والآخرة. happy birthday my ange".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وعلقوا عليه متمنين لشقيقتها العمر المديد بالصحة والسعادة، كما تمنوا لميساء وشقيقتها دوام المحبة والسعادة والفرح.

وعلى الصعيد الفني، قدمت ميساء مؤخراً مسرحية "أبي وامرأة" في البحرين وحققت المسرحية نجاحاً كبيراً.

