ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة العالمية سيلين ديون الجمهور بأول ظهور علني لها بعد تشخيص إصابتها بمرض خطير، بحفل توزيع جوائز الجرامي الذي أقيم ليلة أمس.

وحصدت سيلين ديون تفاعل كبير من قبل الجمهور وإستقبال رائع، فور صعودها على المسرح، وقالت: "أحبكم"، وأضافت: "عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا، من أعماق قلبي".

وقد أعلنت سيلين أن شركة أمازون برايم فيديو حصلت على حقوق إنتاج فيلم وثائقي طويل جديد بعنوان "أنا سيلين ديون"، من إخراج المرشحة لجائزة الأوسكار إيرين تايلور.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور علني لـ سيلين ديون بعد وعكتها الصحية.. وهذا ما تم كشفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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