هيفا وهبي تعلق على معاقبة محمد وزيري.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي على القرار الذي أقرته جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي تم إتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته.



وقالت هيفا أنها تثق بالقضاء المصري، وأكملت: "ربنا بياخد لي حقي، وأنا لن أقف عند أشخاص سرقوني، والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري، وتركت كل الأمور بيد المحامين للتركيز في شغلي، وأتمنى التواجد في موسم رمضان، ولكن بشرط وجود نص يناسبني".

وعن أعمالها أكدت هيفا خلال حديث تلفزيوني لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم يحمل عنوان "جوري"، بين لبنان ومصر، وتابعت: "حاسة نفسي نشيطة والناس بتحب نشاطي".