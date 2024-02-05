شاهد الفنانة الكويتية فاطمة الصفي تصدم جمهورها بملامحها في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي في مقطع فيديو جديد أثار قلق جمهورها.

أظهر الفيديو فاطمة الصفي بنحافة مفرطة، وبرزت عظام وجهها بشكل واضح.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، حيث عبّر الكثيرون عن قلقهم على صحة الفنانة.

وعلقت بعض المغردات على الفيديو قائلة: “ما بها؟ واضح إنها تعبانه الله يشفيها”، “عندها ورم وأخذت كيماوي فترة وربي يشفيها يارب”.

بينما كتب بعض المغردين:”النحف مو دايم حلو خسارة عبثت في نفسها حتى شوهتها”.

ولم تعلق الفنانة فاطمة الصفي على الفيديو أو على تعليقات الجمهور.

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