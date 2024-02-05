شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تظهر لأول مرة على المسرح بعد 3 أشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المغنية العالمية سيلين ديون فى حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2024 الـ 66 وسط مشاكلها الصحية المستمرة، فى الحفل الذى أقيم منذ ساعات، وظهرت أيقونة البوب صاحبة الـ 55 عامًا، وقدمت الجائزة النهائية.

واعتلت ديون المسرح فى Crypto.com Arena في لوس أنجلوس لتقديم ألبوم العام، وهي الجائزة التى فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.



سيلين ديون

تم الترحيب بالفائزة بجائزة جرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، بحفاوة بالغة من الجمهور المليء بالنجوم.

وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

وكانت ديون هى المفضلة للأكاديمية لعقود من الزمن، فالنجمة الكندية الحائزة على جائزة جرامي خمس مرات، وحصلت على أول جرامافون لها فى عام 1992، وترشحت 16 مرة.

وشهد ظهور ديون في حفل توزيع الجوائز خروجها علنًا للمرة الأولى منذ أن حضرت مباراة هوكي في لاس فيجاس بين فريق فيجاس جولدن نايتس ومونتريال كنديانز العام الماضي في نوفمبر من العام الماضى 2023، وكان هذا الحدث الرياضي بمثابة أول ظهور علني لها منذ ثلاث سنوات ونصف.