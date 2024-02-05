إدوارد يكشف عن انتهاء تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري إدوارد، عن انتهاء تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، المقرر عرضه قريباً.

ونشر إدوارد عبر حسابها الرسمي صوراً من كواليس تصوير المسلسل، وأرفقه بتعليق أعلن فيه عن انتهاء التصوير.

وكتب إدوارد في تعليقه: "الحمد لله فركش وبقينا اتنين إخراج طارق رفعت وبطولة صديقي شريف منير... شكراً يا أحلى كرو أمام وخلف الكاميرا بجد استمتعت معاكم جداً".

ومسلسل "وبقينا اتنين" بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وغيرهم.

والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر أن تُعرض أولى حلقاته قريباً.



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