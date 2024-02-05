ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصري إنجي خطاب، اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات.

ونشرت إنجي منشور عبر حسابها الرسمي، أعلنت فيه اعتزالها، ووجهت اعتذاراً لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أنّ قرار اعتزالها هو أفضل قرار اتخذته في حياتها.

وكتبت إنجي في منشورها: "بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخدة قرار نهائي اعتزال مهنة التمثيل نهائياً ودا أحسن قرار أخذته في حياتي.. وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي إنجي مع المنشور، وأعرب بعضهم عن حزنهم لاعتزال إنجي، بينما تلقت دعماً من آخرين على قرارها.

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.