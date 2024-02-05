ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفل توزيع جوائز غرامي للصناعة الموسيقية الأميركية السنوي في دورته السادس والستين في لوس أنجلوس .

وكرم الحفل أفضل منتجي وصانعي الموسيقى إضافة إلي أفضل الفنانين على مدار السنة، إليكم قائمة الفائزين في أبرز فئات الاحتفال:

كانت هذه تفاصيل خبر غرامي 2024: إليكم الفائزون في أبرز فئات جوائز "غرامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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