ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان الشامي نجاحاً لافتاً في العالم العربي، فقد وصلت أغنيته "يا ليل ويا العين" الى 105 مليون على يوتيوب، وقد كرّم مؤخراً في حفل "جوي أواردز" في المملكة العربية السعودية.
موقع الخليج 365 أجرى لقاءً مع الشامي، تحدثنا فيه عن تكريمه، وكلمته في "جوي أواردز"، وعن موقف سيئ حصل معه، ولقائه بالممثل باسل خياط، واتهام خياط من قبل زميله الممثل سامر المصري بـ الغرور، كما تحدثنا أيضاً عن حفله المقبل في لبنان، وموضوع اتهامه بالإساءة للدين بأغنيته "يا ليل ويا العين".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- الشامي يعترف لأول مرة: "هذا أسوأ ما حصل معي في بداية مسيرتي" وهكذا رد على اتهام باسل خياط بالغرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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