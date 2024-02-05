بالفيديو: لمى الكناني تكشف عن تجربة إصابتها بالإكتئاب الذهاني

في حوارٍ مُؤثر، كشفت مشهورة مواقع التواصل لمى الكناني عن تجربتها مع الإكتئاب الذهاني، متحدثةً عن رحلتها في العلاج والتحديات التي واجهتها.

أوضحت الكناني أن رحلة علاجها لم تكن سهلة، وأنها واجهت صعوبات كبيرة،

ولكنها تحدت نفسها وواجهت المرض بإصرار وعزيمة.

وتطرقت الكناني إلى دور ابنتها في دعمها خلال هذه المرحلة العصيبة، مُؤكدةً أن وجودها ساعدها على تخطي الصعاب.

وأشارت الكناني إلى تفضيلها العلاج السلوكي المعرفي على الأدوية، مؤمنةً بقدرتها على التغلب على المرض دون الحاجة إلى الأدوية.